В Эстонии задумались об изменении законов, касающихся криптовалюты

"С точки зрения закона это все еще серая зона, поскольку она лишь частично отрегулирована. Если сравнивать с банками, классическими инвестиционными компаниями, биржами ценных бумаг, то на таком уровне закон в отношении криптовалют не работает. Сейчас у нас действует положение, что фирмы, которые предлагают основные криптовалюты и платформы, обязаны зарегистрироваться в Бюро данных по отмыванию денег", — говорит начальник отдела Министерства финансов Томас Аувяэрт.

В настоящее время в Эстонии действуют около 400 фирм, предлагающих различные возможности, связанные с криптовалютами. В этом году должен быть разработан закон о криптовалютах, который поможет бороться с преступлениями.

"Под регулирование должны попасть предприятия, которые предлагают обслуживание. То есть те, кто предлагает посреднические услуги или создание виртуальных кошельков. Это должно внести ясность в эту отрасль. В настоящее время, помимо выдачи лицензии со стороны Бюро данные по отмыванию денег, никаких правил больше нет", — говорит эксперт по криптовалюте Ассе Сауга.