В Эстонии за неделю прибавилось более 800 безработных. Эксперты успокаивают

"Мы не можем сказать, что этот рост числа безработных как-либо отличается от прошлых лет. Это довольно обычная ситуация, происходящая в конце года. Рабочие отношения заканчиваются, за последние два месяца мы наблюдали сокращение числа рабочих мест, так что я не могу сегодня заявить, что из-за ограничений, вызванных коронавирусом, выросла и безработица", — сказал руководитель отделения Кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийм Сарапуу.

В ближайшие три недели эксперты ожидают рост числа безработных.

По данным Кассы по безработице, сегодня в Эстонии насчитывается чуть более 1900 вакансий.