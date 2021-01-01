01.01.2021, 09:15

В Эстонии за неделю прибавилось более 800 безработных. Эксперты успокаивают

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В Эстонии за неделю прибавилось более 800 безработных. Эксперты успокаивают
TöötukassaFoto: Raido Vint

В Эстонии зарегистрировано 53 500 безработных. 840 незанятых прибавилось за минувшую неделю, эксперты связывают это в первую очередь с сезоном окончания трудовых договоров, rus.err.

"Мы не можем сказать, что этот рост числа безработных как-либо отличается от прошлых лет. Это довольно обычная ситуация, происходящая в конце года. Рабочие отношения заканчиваются, за последние два месяца мы наблюдали сокращение числа рабочих мест, так что я не могу сегодня заявить, что из-за ограничений, вызванных коронавирусом, выросла и безработица", — сказал руководитель отделения Кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийм Сарапуу.

В ближайшие три недели эксперты ожидают рост числа безработных.

По данным Кассы по безработице, сегодня в Эстонии насчитывается чуть более 1900 вакансий.

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