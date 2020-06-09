В Эстонии выберут лучшие продовольственные продукты и напитки

Сегодня оценочная комиссия, собравшаяся в Таллиннской школе обслуживания, выберет победителей среди молочных продуктов, хлебопекарных продуктов, готовых продуктов питания, соусов и десертов. По словам руководителя Эстонского союза производителей продуктов Сирье Потисепп на первом оценочном дне самая тесная конкуренция будет в категории молочных продуктов, в которой было представлено 18 продуктов.

”Категория молочных продуктов является очень популярной многие годы. Эстонцы любят молочные продукты, и предприятия прикладывают немало усилий, чтобы постоянно предлагать потребителям что-то новое и интересное. Категория молочных продуктов очень разнообразна — в этом году соревнуются йогурты с овсянкой, различные йогуртовые десерты, домашние и плавленые сыры”, — прокомментировала Потисепп.

В среду, 10 июня, члены комиссии должны будут дать оценку в категории мясных и рыбных продуктов, фруктовых и овощных продуктов и кондитерских изделий. Самая напряженная борьба идет в категории мясных изделий, в которой лучший определится среди 21 продукта.

Продукты оцениваются комиссией, в которую входят ученые в области питания, менеджеры по продажам торговых сетей, журналисты в сфере питания и другие связанные с областью питания люди. Для исполнения установленных правительством рекомендаций относительно ограничений по сбору людей количество членов комиссии уменьшено до восьми человек. ”В этом году все немного по-другому, так же и в конкурсе ”Лучший продовольственный продукт”. Оценочная комиссия небольшая, однако речь идет о тщательно подобранных главных экспертах в сфере питания, я уверена, что их выбору можно доверять”, — сказала Потисепп.

Комиссия оценит вкус, запах, консистенцию и внешний вид продуктов, а также их полезные свойства, упаковку, новизну и коммерческий успех. Деятельностью оценочной комиссии общего конкурса руководит ученый в сфере питания Центра развития пищевой и ферментационной технологии Райн Кульдъярв.

В этом году в конкурсе ”Лучший продовольственный продукт Эстонии” участвует 167 эстонских продуктов и напитков.