В Эстонии вскоре появится новый банк. Сегодня он начал деятельность в Литве

Имеющиеся клиенты, которым до сих пор оказывали услуги на основании лицензии учреждения электронных денег, смогут при желании перенести свой счет в банк. Только что зарегистрировавшиеся в приложении клиенты также автоматически получат предложение стать одновременно клиентом банка. Клиенты не должны дополнительно платить ни за один процесс.

В дальнейшем Revolut планирует начать предлагать потребительские кредиты и кредитные карты, а также расширить банковские услуги в другие страны Европы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.