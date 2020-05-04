В Эстонии вскоре появится новый банк. Сегодня он начал деятельность в Литве

Получивший банковскую лицензию Revolut Bank постепенно начинает деятельность. С сегодняшнего дня банк действует в Литве, где более 300 000 клиентов Revolut смогут использовать банковские счета со страхованием вклада. Обслуживающий в Эстонии 30 000 клиентов Revolut собирается стартовать здесь с банковскими услугами летом, сообщило предприятие.
Имеющиеся клиенты, которым до сих пор оказывали услуги на основании лицензии учреждения электронных денег, смогут при желании перенести свой счет в банк. Только что зарегистрировавшиеся в приложении клиенты также автоматически получат предложение стать одновременно клиентом банка. Клиенты не должны дополнительно платить ни за один процесс.
В дальнейшем Revolut планирует начать предлагать потребительские кредиты и кредитные карты, а также расширить банковские услуги в другие страны Европы.
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