"В Эстонии вас могут обмануть!" Украинский предприниматель называет бизнес-леди Керсти Крахт мошенницей

Аки сказал, что им срочно нужны 15 000 евро, и добавил: "Мы должны сделать перевод сегодня, но у нас нет денег в Swedbank, и завтра мы потеряли бы значительную сумму. Если ты можешь нам помочь, то мы можем вернуть с процентами или некоторое время не будем брать с тебя плату". Крахт пообещала вернуть деньги на следующей неделе.

"Ок, не проблема", — согласился Лабунский. Он сказал, что не хочет процентов, поскольку его бизнес не состоит в получении дохода посредством дачи денег в долг.

Диалог продолжился

Прошли недели, но возврата не было сделано. В конце июня Лабунский спросил, когда вернут деньги. Керсти Крахт сказала, что договоры скоро будут приведены в порядок и тогда можно будет перевести деньги. Спустя неделю Лабунский спросил снова и получил ответ, что через несколько дней дело будет улажено. Такие же диалоги — Лабунский спрашивал, Керсти обещала — продолжались до конца августа.

Крахт и Лабунский договорились, что долг выплатят частями по 2000 евро ежемесячно и первый перевод сделают 1 сентября 2016-го. В то же время Крахт сняла с предприятия Лабунского свою годовую зарплату в 8280 евро.

На вопрос Лабунского, почему сняли зарплату с банковского счета, вместо того чтобы вычесть ее из долга, Крахт ответила, что она занята. На вопрос она не ответила. Также в ноябре не поступило платежа. Продолжилась обычная карусель, где Лабунский спрашивал и Крахт обещала, что скоро сделают перевод.

Прошли Рождество и Новый год. Теперь у Крахт было не плачено уже три месяца и на вопросы Лабунского она не реагировала. Весной она иногда отвечала на электронные письма Лабунского, но вместо денег украинский бизнесмен получал только обещания.

После этого договорились, что ежемесячный платеж уменьшат до 500 евро. За этим последовал один перевод от Крахт.

Во второй половине 2018 года Лабунский захотел выгнать Крахт из предприятия, но он побоялся, что в этом случае Крахт попыталась бы забрать деньги из предприятия. Поэтому он опустошил счет фирмы. Два месяца спустя Лабунский попросил Крахт уйти из руководства. Крахт ответила, что предприятие принадлежит ей и Лабунский может его купить, если хочет. Также Кахт потребовала, чтобы переведенные из фирмы деньги вернули.

Большой сюрприз

"Каково же было мое удивление, когда Керсти ответила, что компания принадлежит ей и что она может мне ее продать… Наглости этой женщины просто нет предела! Т.е. человек, который получал деньги за то, чтобы отвечать за оперативную деятельность фирмы, вдруг заявляет, что он является владельцем фирмы. Более того, этот мошенник смеет утверждать, что я не выполнял какие-то обязательства…", — пишет Лабунский на сайте.

В ноябре прошлого года Лабунский создал сайты kersti-kracht-fraudster.com, kersti-kracht.com и kermon-ou-fraud.com. Сайты идентичны, доступны на эстонском, английском и русском языках и в шапке у всех стоит надпись большими буквами "Керсти Крахт — мошенница!!!".

Крахт сначала не захотела комментировать написанное на сайте. "Это наши коммерческие дела", — сказала она, но позднее передумала. Крахт сообщила, что она учредила 12 октября 2015 года OÜ Wdevs и является его единственным пайщиком. "Следовательно, я не могла захватить предприятие. Лабунский с 29 октября 2015-го по 10 ноября 2018-го был членом правления", — рассказала Крахт. Ее утверждения подтверждает e-krediidiinfo.ee, согласно которому Крахт — учредитель и Лабунский был только членом правления.

"Из-за разногласий я отозвала Лабунского из правления и предполагаю, что указанный вами сайт — последствие этого. Размещенный на сайте кредитный договор заключило OÜ Wdevs, и к текущему моменту названная сумма возвращена предприятию. Поскольку с основания паевого товарищества до текущего момента я являюсь членом правления, я получаю и зарплату члена правления", — добавила Крахт.