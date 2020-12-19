В Эстонии в абсолютной бедности проживают 30 500 человек

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. ”В прошлом году в абсолютной бедности проживали 30 500 человек, это значит, что с учетом состава домохозяйства их месячный доход был меньше 221 евро”, — сказала Мюйрсоо.

Уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. В относительной бедности в 2019 году проживали 272 700 человек, чей месячный доход с учетом состава домохозяйства был меньше 611 евро. ”Образно говоря, человек, проживающий в относительной бедности, может вполне хорошо зарабатывать, но поскольку у других вокруг доход еще больше, возникает неравенство”, — пояснила Мюйрсоо.

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В годовом сравнении показатель относительной бедности снизился более всего среди людей старшего возраста и детей, а наиболее увеличился среди молодежи. Самым высоким показатель относительной бедности был в группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше. ”В сравнении с 2018 годом уменьшилось число проживающих в относительной бедности родителей-одиночек, однако количество пар с тремя и более детьми, проживающих в относительной бедности, за это время увеличилось. Уровень абсолютной бедности повысился среди детей и молодежи, но снизился в возрастной группе 50–64-летних”, — уточнила Мюйрсоо.

Самым высоким показатель относительной бедности был в Хийуском уезде (31,7%), Валгаском (30,3%) и Ида-Вируском (29,3) уездах, а самым низким — в Харьюском уезде (15,7%), Саареском (19,2%) и Ляэне-Вируском (19,6%) уездах.

В 2020 году в материальной депривации, когда люди не могут себе позволить многие из общепринятых в обществе благ, проживало 6,5% населения Эстонии, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Самым высоким (9%), этот показатель был среди 50–64-летних, а самым низким (4,7%) — в возрастной группе 25-49 лет. Более всего сократилось число проживающих в материальной депривации среди людей в возрасте 65 лет и старше, а также среди родителей-одиночек.