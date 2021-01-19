В Эстонии стало более 56 000 безработных

Согласно данным Кассы по безработице, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 56 090 человек, пишет RusERR.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа — 13,8%, а самым низким в Йыгевамаа — 5,8%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8399 человек, а в Йыгевамаа — 756.

В Таллинне сейчас 19 545 безработных, в Тарту — 3259, в Нарве — 3902.