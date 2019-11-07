В Эстонии средняя заработная плата растет гораздо быстрее, чем цены

В октябре рост цен замедлился. Средняя потребительская корзина в годовом сравнении увеличилась лишь на 1,6 процента. Рост цен замедлился в связи со снижением цен на топливо и замедлением роста цен на продовольствие. Моторное топливо подешевело в связи со снижением цен на нефть. В октябре цены на сырую нефть были на четверть ниже, чем год назад. Напомним, что осенью 2018 года санкции США в отношении Ирана подняли цены на нефть более чем до 80 долларов за баррель.

Продукты питания подорожали за год на 2 процента. Цены на фрукты и овощи упали в связи с хорошим урожаем. Алкогольные напитки подешевели за год на 7 процентов. Из-за высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя и моторного топлива, подешевели и услуги связи.

Услуги, связанные с досугом и развлечениями, внесли наибольший вклад в рост стоимости средней потребительской корзины. Быстрый рост заработной платы с одной стороны повышает покупательную способность клиентов, с другой — затраты производителей. Доля расходов на рабочую силу в производственных расходах выше именно в сфере услуг. Школьные каникулы подняли стоимость турпакетов.