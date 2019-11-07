В Эстонии средняя заработная плата растет гораздо быстрее, чем цены

Рост цен в октябре замедлился до 1,6 процента. Моторное топливо стало дешевле, а цены на продукты питания росли более медленными темпами, чем раньше. Ожидается, что в следующем году цены будут расти такими же темпами, как и в этом — на 2,3 процента.
В октябре рост цен замедлился. Средняя потребительская корзина в годовом сравнении увеличилась лишь на 1,6 процента. Рост цен замедлился в связи со снижением цен на топливо и замедлением роста цен на продовольствие. Моторное топливо подешевело в связи со снижением цен на нефть. В октябре цены на сырую нефть были на четверть ниже, чем год назад. Напомним, что осенью 2018 года санкции США в отношении Ирана подняли цены на нефть более чем до 80 долларов за баррель.
Продукты питания подорожали за год на 2 процента. Цены на фрукты и овощи упали в связи с хорошим урожаем. Алкогольные напитки подешевели за год на 7 процентов. Из-за высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя и моторного топлива, подешевели и услуги связи.
Услуги, связанные с досугом и развлечениями, внесли наибольший вклад в рост стоимости средней потребительской корзины. Быстрый рост заработной платы с одной стороны повышает покупательную способность клиентов, с другой — затраты производителей. Доля расходов на рабочую силу в производственных расходах выше именно в сфере услуг. Школьные каникулы подняли стоимость турпакетов.
По итогам года рост цен в Эстонии может превысить 2%. В следующем году цены, по всей вероятности, будут расти такими же темпами, как и в этом году — на 2,3 процента. В 2020 году инфляция вырастет за счет роста цен на продукты питания, аренду и досуг. Средняя заработная плата растет гораздо быстрее, чем цены. По прогнозам Swedbank, средняя нетто-зарплата в этом году вырастет на 6 процентов, а в следующем — на 5 процентов. Рост заработной платы немного замедлился в связи с замедлением экономического роста и снижением дефицита рабочей силы, особенно в экспортных секторах.
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