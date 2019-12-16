16.12.2019, 13:50

В Эстонии сократилось число людей, для кого на первом месте материальные ценности


EST
В Эстонии сократилось число людей, для кого на первом месте материальные ценности
Pixabay

Смена поколений и повышение общего уровня благосостояния привели к спаду популярности ориентированного на успех подхода в обществе Эстонии. Люди все чаще склонны ценить творчество, сплоченность и окружение, — сообщается в исследовании, заказанном Центром мониторинга развития.

По заказу Центра мониторинга развития ученые Тартуского университета провели исследование ”Ценности как человеческий ресурс и их связь с развитием общества”. Согласно его результатам, в Эстонии все большую популярность набирают мышление, характерное для нео-коммунитаризма, а также привычные для общества благосостояния постматериалистические ценности.

По сравнению с ситуацией пятнадцать лет тому назад, сократилось число людей, для кого на первом месте — материальные ценности, деньги и успех. При этом возросло число тех, кто активнее заботится о своем здоровье и окружающей среде, считает себя ответственным за свои поступки, проявляет политическую активность и бо́льшую толерантность.

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, более широкое распространение мышления нео-коммунитаризма поможет снизить уровень изолированности, неравноправия, а также смягчить негативные установки в эстонском обществе.

”Мышление нео-коммунитаризма может помочь в развитии волонтерства, создании социальных сетей помощи на уровне общины, продвижении инициатив в сфере образования. Но оно также может расширить возможности по выявлению нуждающихся в помощи. Если государство и местные самоуправления будут проявлять больше доверия по отношению к гражданскому обществу и активистам в местных общинах, это поможет эффективнее использовать недооцененный в настоящий момент ресурс. Например, людей можно привлекать к организации социальной политики, образования и защиты окружающей среды”, — сказала Теа Данилов.

По данным 2018 года, ценности нео-коммунитаризма поддерживает 26 % жителей Эстонии. Эта группа ценностей растет быстрее всего: в 2004 году ее поддерживало 14 % жителей страны. Среди тех, кто поддерживает ценности нео-коммунитаризма, — 35 % людей младше тридцати лет; 47 % имеют высшее образование; 59 % — женщины; 88 % людей, поддерживающих эти ценности, материально обеспечены. Преобладающее большинство (92 %) не считает себя частью национальных меньшинств.

Опираясь на результаты исследования, эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль отметила, что за последние шесть-семь лет гражданская активность в Эстонии существенно возросла, но все еще находится на низком уровне по сравнению со странами Скандинавии. ”По данным 2018 года, Эстония отстает от Скандинавских стран в вопросах активности граждан. Лишь 55 % граждан Эстонии активно участвует в жизни общества. Но общая тенденция — положительная. Также в Эстонии среди разных групп населения очевиден конфликт между открытым и закрытым мировоззрением”, — сказала Релль.

Согласно результатам исследования, в Эстонии растет неравноправие между возрастными и социально-экономическими группами. Усугубляется и конфликт ценностей. ”Быстрое развитие технологий усложняет окружающий нас мир. Старшему поколению все труднее идти в ногу со временем. Второй фактор — рост значимости изменений климата. Именно люди, придерживающиеся взглядов нео-коммунитаризма, привлекают к этой теме больше всего внимания. Также необходимо учитывать экономические трудности, с которыми по-прежнему сталкиваются многие жители Эстонии. Это приводит к закрытости общества. Этому также способствует страх перед потерей работы или своей идентичности. Растет непопулярность политики в области климата, так как многие опасаются, что изменения приведут к росту цен”, — сказала Данилов.

Исследование ”Ценности как человеческий ресурс и их связь с развитием общества” провели ученые Тартуского университета по заказу Центра мониторинга развития. В исследовании использована информация об Эстонии из трех массивов данных: Европейское социальное исследование (англ. European Social Survey, ESS), Исследование европейских ценностей и Всемирный обзор ценностей (англ. European Values Study, World Values Survey).

Читайте также: