В Эстонии сократилось число людей, для кого на первом месте материальные ценности

По заказу Центра мониторинга развития ученые Тартуского университета провели исследование ”Ценности как человеческий ресурс и их связь с развитием общества”. Согласно его результатам, в Эстонии все большую популярность набирают мышление, характерное для нео-коммунитаризма, а также привычные для общества благосостояния постматериалистические ценности.

По сравнению с ситуацией пятнадцать лет тому назад, сократилось число людей, для кого на первом месте — материальные ценности, деньги и успех. При этом возросло число тех, кто активнее заботится о своем здоровье и окружающей среде, считает себя ответственным за свои поступки, проявляет политическую активность и бо́льшую толерантность.

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, более широкое распространение мышления нео-коммунитаризма поможет снизить уровень изолированности, неравноправия, а также смягчить негативные установки в эстонском обществе.

”Мышление нео-коммунитаризма может помочь в развитии волонтерства, создании социальных сетей помощи на уровне общины, продвижении инициатив в сфере образования. Но оно также может расширить возможности по выявлению нуждающихся в помощи. Если государство и местные самоуправления будут проявлять больше доверия по отношению к гражданскому обществу и активистам в местных общинах, это поможет эффективнее использовать недооцененный в настоящий момент ресурс. Например, людей можно привлекать к организации социальной политики, образования и защиты окружающей среды”, — сказала Теа Данилов.