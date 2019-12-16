В Эстонии сократилось число людей, для кого на первом месте материальные ценности

По данным 2018 года, ценности нео-коммунитаризма поддерживает 26 % жителей Эстонии. Эта группа ценностей растет быстрее всего: в 2004 году ее поддерживало 14 % жителей страны. Среди тех, кто поддерживает ценности нео-коммунитаризма, — 35 % людей младше тридцати лет; 47 % имеют высшее образование; 59 % — женщины; 88 % людей, поддерживающих эти ценности, материально обеспечены. Преобладающее большинство (92 %) не считает себя частью национальных меньшинств.
Опираясь на результаты исследования, эксперт Центра мониторинга развития Мари Релль отметила, что за последние шесть-семь лет гражданская активность в Эстонии существенно возросла, но все еще находится на низком уровне по сравнению со странами Скандинавии. ”По данным 2018 года, Эстония отстает от Скандинавских стран в вопросах активности граждан. Лишь 55 % граждан Эстонии активно участвует в жизни общества. Но общая тенденция — положительная. Также в Эстонии среди разных групп населения очевиден конфликт между открытым и закрытым мировоззрением”, — сказала Релль.
Согласно результатам исследования, в Эстонии растет неравноправие между возрастными и социально-экономическими группами. Усугубляется и конфликт ценностей. ”Быстрое развитие технологий усложняет окружающий нас мир. Старшему поколению все труднее идти в ногу со временем. Второй фактор — рост значимости изменений климата. Именно люди, придерживающиеся взглядов нео-коммунитаризма, привлекают к этой теме больше всего внимания. Также необходимо учитывать экономические трудности, с которыми по-прежнему сталкиваются многие жители Эстонии. Это приводит к закрытости общества. Этому также способствует страх перед потерей работы или своей идентичности. Растет непопулярность политики в области климата, так как многие опасаются, что изменения приведут к росту цен”, — сказала Данилов.
Исследование ”Ценности как человеческий ресурс и их связь с развитием общества” провели ученые Тартуского университета по заказу Центра мониторинга развития. В исследовании использована информация об Эстонии из трех массивов данных: Европейское социальное исследование (англ. European Social Survey, ESS), Исследование европейских ценностей и Всемирный обзор ценностей (англ. European Values Study, World Values Survey).
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