В Эстонии снова активизировались кибермошенники. Полиция призывает к бдительности!

Мошенники направляют все свои силы и фантазию на незаконный заработок в киберпространстве при помощи направленных атак на доверчивых интернет-пользователей. Новые схемы выдумываются, практически, ежедневно, а также постоянно используются и давно известные, но до сих пор, как ни странно, действующие способы, например, "письма счастья", сообщающие о крупном выигрыше или наследстве.

Чужими денежными средствами легче завладеть при помощи использования личных данных жертвы, которые были получены обманным путем — это так называемый "фишинг", ловля данных. Жулики создают "фейковые" страницы или ложные объявления о розыгрыше дорого телефона или другого привлекательного от якобы имени известной компании или фирмы. Возможность выиграть дорогой приз привлекает внимание интернет-пользователя и ему предлагают пройти по ссылке и заполнить анкету. В анкете требуется указать много личных данных о себе, в том числе телефон и место работы, после чего предлагается уплатить всего одно евро и получить в подарок дорогой телефон. Как только жертва вводит и отправляет свои данные, мошенники пытаются молниеносно оформить на имя потерпевшего кредиты или снять еще большую сумму с его счета.