29.10.2019, 13:10

В Эстонии снова активизировались кибермошенники. Полиция призывает к бдительности!

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Mana Kaasik

В последнее время стало поступать больше сообщений от людей, которые понесли материальный ущерб примерно в 50-60 евро после того, как люди пытались принять участие в "розыгрыше" мобильных телефонов. В связи с этим вэб-констебль Яна Фролова на своей странице в Facebook еще раз просит всех сохранять бдительность:

Мошенники направляют все свои силы и фантазию на незаконный заработок в киберпространстве при помощи направленных атак на доверчивых интернет-пользователей. Новые схемы выдумываются, практически, ежедневно, а также постоянно используются и давно известные, но до сих пор, как ни странно, действующие способы, например, "письма счастья", сообщающие о крупном выигрыше или наследстве.

Чужими денежными средствами легче завладеть при помощи использования личных данных жертвы, которые были получены обманным путем — это так называемый "фишинг", ловля данных. Жулики создают "фейковые" страницы или ложные объявления о розыгрыше дорого телефона или другого привлекательного от якобы имени известной компании или фирмы. Возможность выиграть дорогой приз привлекает внимание интернет-пользователя и ему предлагают пройти по ссылке и заполнить анкету. В анкете требуется указать много личных данных о себе, в том числе телефон и место работы, после чего предлагается уплатить всего одно евро и получить в подарок дорогой телефон. Как только жертва вводит и отправляет свои данные, мошенники пытаются молниеносно оформить на имя потерпевшего кредиты или снять еще большую сумму с его счета.

Ниже делюсь примерами писем от мошенников, с которыми вы могли уже столкнуться. Будьте осторожны и относитесь критически к "сладким" предложениям или розыгрышам, которыми кишит интернет-пространство. Помните, что следует всегда проверять достоверность той или иной информации, самый простой способ проверки — это "прогуглить" информацию в интернете и обратиться с вопросами к конкретной фирме, проводится ли на самом деле такой розыгрыш. Помните, что, как правило, местные компании, на самом деле проводящие розыгрыши призов среди своих клиентов, никогда не требуют оплатить почтовые расходы для доставки приза.

Если вы все же поверили какому-то объявлению о розыгрыше и заплатили деньги, но остались ни с чем или с вашего счета пропала еще большая сумма, обратитесь, пожалуйста, в полицию.

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