В Эстонии снизились закупочные цены на молоко

Закупочные цены на молоко в сентябре снизились в Эстонии на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает rus.err.ee.
По данным Департамента статистики, в сентябре этого года стоимость тонны молока составляла 302 евро и 95 центов - это примерно на 0,7% больше, чем в августе.
Объем закупок молока в сентябре составил 61 500 тонн - это на 0,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с августом в сентябре показатели закупок снизились на 5%.
Крупные торговые сети по-прежнему сохраняют стоимость самого дешевого молока на уровне от 49 до 50 центов за литр.
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