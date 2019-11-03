В Эстонии снизились закупочные цены на молоко

По данным Департамента статистики, в сентябре этого года стоимость тонны молока составляла 302 евро и 95 центов - это примерно на 0,7% больше, чем в августе.

Объем закупок молока в сентябре составил 61 500 тонн - это на 0,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с августом в сентябре показатели закупок снизились на 5%.

Крупные торговые сети по-прежнему сохраняют стоимость самого дешевого молока на уровне от 49 до 50 центов за литр.