В Эстонии снизились цены на моторное топливо и электроэнергию

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. ”Цены на дизельное топливо снизились на 26,9% и цены на бензин — на 9,1%. Значительное влияние оказало также изменение цен на жилищные услуги. Большую часть влияния составило снижение цен (2,6%) на электричество, теплоэнергию и отопление”, — дополнила Трасанов.

Из продуктов питания больше всего подорожали детское питание (13%) и другие мучные смеси (12,3%), но подешевели картофель (17,9%), сливочное масло (14,9%) и свежая рыба (10%).

В сравнении с октябрем текущего года на индекс потребительских цен больше всего повлияло повышение цен (2,3%) на поступившее в дома электричество, а также на дизельное топливо (3,2%), а также завершение в октябре кампаний, проходивших в нескольких группах товаров. Свежие фрукты за месяц подешевели на 7% и овощи — на 2,3%.