В Эстонии самое дорогое в регионе электричество

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Kõrgepingeliinid Foto: Argo Ingver

Обычно биржевая цена электроэнергии в Эстонии не сильно отличается от финской, и меньше, чем в Латвии и Литве. Но в октябре электричество было самым дорогим в именно Эстонии, передают "Деловые Ведомости".