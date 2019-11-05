В Эстонии самое дорогое в регионе электричество

Обычно биржевая цена электроэнергии в Эстонии не сильно отличается от финской, и меньше, чем в Латвии и Литве. Но в октябре электричество было самым дорогим в именно Эстонии, передают "Деловые Ведомости".
При этом, цены в Финляндии и странах Балтии в октябре резко упали, в то время как в других Северных странах биржевая цена электроэнергии выросла, сообщил Elering.
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