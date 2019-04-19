В Эстонии с церквями страховые случаи происходят чаще, чем хотелось бы
Страхование церквей и храмов является обычной практикой в Эстонии, к сожалению, тоже самое можно сказать и о несчастных случаях.
Страхование церквей и храмов является обычной практикой в Эстонии, к сожалению, тоже самое можно сказать и о несчастных случаях.
По словам руководителя продукта страхования имущества предприятий If Kindlustus Ристо Сондла, статистика последних пяти лет показывает, что из 70 заключённых договоров страхования произошло 20 страховых случаев.
"Половина случаев ущерба связана с вандализмом, когда, например, разбивают окна церквей и вторая половина несчастий связана со штормами и пожарами. Если в случае вандализма ущербы обычно ограничиваются несколькими тысячами евро, то при пожарах они могут достигать 100 000 евро,” пояснил Сондла.
Страхование церквей требует специальной оценки
Страхование зданий и имущества храмов совсем не похоже на страхование квартирных домов или недвижимости предприятий.
"Если оценка состояния строения и конструкций является привычной деятельностью, то часто находящиеся в здании предметы по своей сути уникальны и оценить их стоимость крайне сложно. В таком случае мы вместе со страхователем должны вместе найти стоимость восстановления имущества и установить максимальное страховое возмещение для каждого предмета,” объяснил Сондла.
Размеры страховых взносов очень разные
Основным условием страхования является, что церковь должна быть в регулярном использовании, не пустым зданием, заметно нуждающимся в ремонте.
"Размер страхового взноса зависит от конкретного здания, его размера и убранства. Не каждая церковь хочет страховать находящееся внутри имущество, в некоторых случаях застраховано только здание. В контексте Эстонии, обычными страховыми взносами при страховании церквей является от пары сотен до пары тысяч евро в год,” добавил Сондла.
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