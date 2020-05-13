В Эстонии расходы на топливо упали более чем на треть
По статистике Luminor, в Эстонии у клиентов расходы на топливо упали по сравнению с началом года более чем на треть. Та же тенденция наблюдается и в снятии наличных.
По статистике Luminor, в Эстонии у клиентов расходы на топливо упали по сравнению с началом года более чем на треть. Та же тенденция наблюдается и в снятии наличных.
По сравнению с началом года потребление топлива во всех странах Балтии сократилось. В Эстонии расходы клиентов сократились на 37 процентов, а в Латвии — почти вдвое, или на 48 процентов. В то же время в Литве этот показатель снизился всего на 18 процентов.
По словам главы отдела по работе с клиентами Luminor Эле Рейльян, люди из-за чрезвычайного положения стали работать удалённо, дети также остались дома. ”Поэтому совершенно понятно, почему расход топлива так сильно снизился. Люди больше не ездили так много на работу, не отвозили детей в школу и детский сад, стало меньше и других поездок. В то же время можно видеть, что самое глубокое снижение было в конце марта, и теперь ситуация с переменным успехом начинает восстанавливаться”, — добавил он.
Рейльян уточнила, что аналогичное снижение можно увидеть и в снятии наличных. ”Люди чаще оставались дома из-за пандемии, стали избегать походов в магазин. В связи с этим люди стали больше пользоваться услугами интернет-магазинов, и, поскольку там наличными расплачиваться невозможно, спрос на них также снизился”, — сказала Рейльян.
В Эстонии снятие наличных сократилось почти в той же мере, что и расход топлива, то есть на 36 процентов. В Латвии спад был таким же, как в Эстонии, а в Литве видно, что снижение потребления топлива и снятие наличных также идут рука об руку, то есть по сравнению с началом года снятие наличных сократилось на 18 процентов.
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