В Эстонии произошел рост закупочных цен на молоко — впервые за 14 месяцев

Средняя закупочная цена молока составила в феврале 320,32 евро за тонну или более 32 центов за литр. По сравнению с январем цены выросли примерно на 1% сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.

Объем закупок молока в феврале составил 59 500 тонн — это на 4,7 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с январем в феврале показатели закупок снизились на 6,7%.

Крупные торговые сети в последние недели сохраняют стоимость самого дешевого молока на уровне 50 центов за литр.