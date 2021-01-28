В Эстонии преобладающую часть сельскохозяйственной продукции производят 1300 крупнейших производителей

С 1 сентября по 15 ноября 2020 года Департамент статистики провел сельскохозяйственную перепись, которая каждые 10 лет проводится в большинстве стран мира и во всех государствах Европейского союза. Проведение переписи необходимо для формирования политики в области сельского хозяйства и окружающей среды, а также при принятии решений в других областях. По данным переписи, в Эстонии имеется 11 400 аграрных хозяйств, в распоряжении которых находится почти вся здешняя сельскохозяйственная земля и животноводство. Больше всего аграрных хозяйств в Пярнуском уезде, далее следуют Выруский, Тартуский и Харьюский уезды.

Ведущий аналитик Департамента статистики и руководитель проекта сельскохозяйственной переписи Эве Вальдвеэ отметила, что несмотря на то, что число аграрных хозяйств с годами уменьшилось, производство в сельском хозяйстве существенно не сократилось, поскольку оно все больше концентрируется на крупных предприятиях. Основную часть, или 84% сельскохозяйственной продукции производят 1300 крупнейших аграрных производителей. ”Концентрация производства происходит не только в Эстонии, она характерна для всего сельского хозяйства Европейского союза. Несмотря на исчезновение множества мелких хозяйств, в Эстонии их все еще много. Более половины аграрных хозяйств Эстонии производят годовой продукции менее чем на 8000 евро”, — прокомментировала Вальдвеэ.

Треть всех эстонских аграрных хозяйств действует как юридические лица и число таких хозяйств за десять лет увеличилось более чем вдвое. Для эстонского сельского хозяйства характерна также большая доля арендованной земли: преобладающая часть используемых сельскохозяйственных угодий — это земля, взятая в аренду или другое владение. В собственности аграрных хозяйств находится менее трети земли.

Как и в других европейских странах, руководители аграрных хозяйств Эстонии преимущественно люди в возрасте: почти половине из них не менее 55 лет и старше, а четверть — от 65 лет и старше. Хозяйства зачастую небольшие, поэтому три четверти руководителей выполняет сельскохозяйственные работы с частичной занятостью. Всего на постоянной основе в аграрных хозяйствах трудятся около 30 000 человек. Сельхозработ в течение года выполняется в общей сложности более чем на 16 700 человеко-лет, включая труд временных работников и выполнение сельскохозяйственных работ по договору, заказанных вне хозяйств.