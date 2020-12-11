В Эстонии появятся посылочные автоматы Bauhof

По словам руководителя э-бизнеса Bauhof Прийта Вао, статистика интернет-магазина компании показывает, что многие покупатели не хотят доплачивать за транспорт и предпочитают забирать товар самостоятельно. ”Теперь в качестве одного из способов доставки в интернет-магазине мы предлагаем услугу ”Telli ja Nopi”: это означает, что покупатель сам забирает товар в магазине и транспортная плата не добавляется. Новые автоматы позволяют сделать эту услугу удобнее для клиентов, поскольку посылочный автомат открыт 24 часа в сутки вне зависимости от часов работы магазина. С помощью посылочных автоматов мы хотим сократить очереди в часы пик и предложить клиентам бесплатную возможность бесконтактного получения заказов”, — пояснил Вао.

9 декабря первые посылочные автоматы были открыты в магазинах в Тарту и в Лаагри, а в ближайшем будущем компания планирует установить автоматы еще в нескольких магазинах. Посылочный автомат Bauhof расположен на улице у входа в магазин. Если покупатель выбрал в интернет-магазине возможность забрать заказ самостоятельно, ему будет отправлено SMS-сообщение с кодом посылочного автомата. Более крупные товары, которые в посылочный автомат не помещаются, выдают со склада, а заказчику отправляют инструкцию по получению товара вместе с адресом склада.

По словам Прийта Вао, клиенты сразу же начали пользоваться посылочными автоматами: ”Первые дни показали, что большинство людей забирают посылку из автомата в тот же день. Жители Эстонии очень привыкли к посылочным автоматам, и, если услуга бесплатна, они готовы сами отправиться за товаром к магазину”.