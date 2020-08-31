В Эстонии появятся новые посылочные терминалы, которые ускорят процесс получения посылок

”Новые белые посылочные терминалы Smartpost — это действительно первые в Эстонии посылочные автоматы такого типа, с помощью которых мы хотим ещё больше ускорить процесс получения посылок и сделать его более удобным. У терминалов нет центральной консоли, т. е. на дверце каждой ячейки есть свой замок с PIN-клавиатурой, поэтому в одном посылочном терминале могут получать свои посылки одновременно несколько людей, ведь больше не нужно стоять в очереди к консоли”, — рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас.

Директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella отметил, что принятие к использованию новых посылочных терминалов обусловлено ростом объёма отправляемых посылок. ”В течение последних лет объём заказываемых в посылочные терминалы посылок значительно вырос и такой способ получения посылок стал привычным для людей. Поэтому мы хотим ещё больше расширить сеть Smartpost и быть ближе к людям по всей Эстонии”, — сказал Паррас. В течение следующего года Itella Smartpost установит 120 посылочных терминалов нового поколения, при этом большая часть из них поступит в ранее не охваченные услугой места. Например: в Кадрина, Кунда, Килинги-Нымме, Ярваканди, Синди и т. д. Таким образом, после расширения у Itella Smartpost будет в общей сложности 260 посылочных терминалов по всей Эстонии.

Паррас подчеркнул, что принятие к использованию новых терминалов не приведёт к заметным изменениям для потребителя. ”Как в случае с нынешними терминалами Smartpost, так и в случае с новыми клиенту приходит СМС-сообщение о поступлении посылки в терминал, в котором указаны номер ячейки и PIN-код. Затем клиент должен отправиться к посылочному терминалу, выбрать ячейку с соответствующим номером и ввести на замке, расположенном на дверце, присланный PIN-код”, — рассказал Паррас.

Он отметил, что сначала в новых посылочных терминалах будут выдаваться только посылки, присланные из-за рубежа. ”Для нас крайне важно обеспечивать хороший и качественный сервис для наших клиентов, поэтому мы вводим новые терминалы в эксплуатацию поэтапно. Первоначально мы будем выдавать в новых терминалах только посылки, прибывающие из других стран, чтобы убедиться, что все системы работают безупречно и дать возможность клиентам привыкнуть к новым терминалам. Затем мы начнём осуществлять доставку посылок по Эстонии, и, наконец, добавим на новые терминалы возможность возврата и отправки посылок”, — пояснил Паррас. Отправка и возврат посылок будут осуществляться через интернет-среду самообслуживания.