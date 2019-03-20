В Эстонии появится в продаже зеленый шоколад с чаем матча

Зеленый шоколад Nestlé поступит в продажу в Европе уже в этом месяце — спустя 15 лет после дебюта на японском рынке. В шоколаде использован порошок зеленого чая, произведенный в Японии и Китае, и именно он отвечает за естественный зеленый цвет. Состоит новинка из чая матча, какао-масла и белого шоколада, а производится будет на фабрике Nestlé в Гамбурге. Первые партии зеленого шоколада поступят в продажу в восьми европейских странах, повезло и жителям Эстонии. Наряду с прибалтийскими странами новый шоколад можно будет приобрести в Германии, США, Италии и Швейцарии.

”Считается, будто в Эстонии живут гастрономические традиционалисты, но мы заметили, что вкусы населения страны постоянно претерпевают изменения — люди становятся более открытыми к новинкам. Это доказывает успех нового продукта прошлого года — шоколада Ruby, который в Эстонии приняли очень тепло. Именно поэтому Эстония включена в список стран, где новый шоколад с чаем матча появится в продаже в первую очередь. Мы уверены, что новинка окажется не менее популярной, чем KitKat Ruby”, — прокомментировала Ариана Растаускайте, менеджер по персоналу и корпоративным связям Nestlé в странах Балтии.

Чай матча — это растертый в порошок зеленый чай, который играет важную роль в японской культуре чаепития. В последнее время матча завоевывает Европу и является одной из наиболее актуальных гастрономических тенденций континента. Зеленые десерты, коктейли, молочные напитки — Instagram просто ломится от фотографий зеленой еды и напитков, а фуд-блогеры наперебой рассказывают подписчикам о новых продуктах с матча.