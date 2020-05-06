В Эстонии появится новый вид штрафа

Министерство юстиции направило на согласование концепцию реформы административных штрафов, согласно которой за нарушения в сфере защиты данных, конкуренции и финансов можно будет наказывать намного более крупными суммами, чем сейчас.
На настоящий момент данного рода нарушения рассматриваются как виновное деяние. Максимальная сумма штрафа для юридического лица составляет 400 000 евро. Это при том, что предельные ставки в правовых актах ЕС достигают десятков миллионов евро.
По словам министра юстиции Райво Аэга, задачей поправок является исполнение следующих из европейского права обязательств.
”Речь идет о сферах с большими оборотами, и в случае нарушений наказание должно соответствовать величине нарушения. Например, в Финляндии самый большой административный штраф за злоупотребление господствующем положением на рынке достиг 70 млн евро, в то время как в Эстонии самым большим штрафом за похожее нарушение, назначенным в рамках производства о проступке, стал штраф в размере 16 000 евро”, — пояснил министр.
Аэг отметил, что подобные дела в Эстонии следует рассматривать в рамках административного производства, ”которое дополняют отличительные черты, свойственные производству по виновному деянию”.
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