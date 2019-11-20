В Эстонии появится новый производитель возобновляемой энергии

До работы в AU Energiateenus Я. Урм шесть лет занимал пост члена правления AS Alexela, где внес существенный вклад в создание современной системы продажи электроэнергии.

Помимо строительства солнечных электростанций AU Energiateenus намерено также развивать собственное производство возобновляемой энергии, и этим направлением будет руководить Я. Урм. ”Мы намерены выйти на рынок с новыми проектами производства возобновляемой энергии”, — уточнил он.

Отечественный рынок электроэнергии, который полностью открылся в 2013 году, и справедливая цена на электричество — эти темы Я. Урм не может обойти стороной. ”Срок договоров об электроэнергии, заключенных три года назад, в скором времени истечет, и потребителей ожидает настоящий ценовой шок. Среднестатистического потребителя поставят перед фактом двукратного повышения тарифов. А это означает, что действовать надо уже сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Сегодня самое время начать самим производить возобновляемую энергию”, — уверен Я. Урм.

AU Energiateenus занимается повышением эффективности использования энергоресурсов в офисных зданиях и в промышленности, а также строительством солнечных электростанций. Предприятие намерено войти в число производителей, наращивающих выработку возобновляемой энергии с целью обеспечения устойчивого развития жизненной среды. По состоянию на 2018 год на долю солнечных электростанций, построенных подразделением возобновляемой энергии AU Enrgiateenus, приходилось около 10% совокупной мощности всех возведенных объектов.