В Эстонии появился новый банк: финансировавшее покупку товаров в рассрочку Liisi станет Holm Bank

Koduliising — это предприятие, основанное бизнесменом из Хаапсалу Арне Веске. ”В Хаапсалу мы вели деятельность 23 года, покрывая оттуда всю Эстонию. У нас 1100 партнеров с более чем 2000 пунктами продажи. Мы благодарны им за сотрудничество, а теперь будем предлагать еще более широкие возможности. Огромное спасибо всем нашим 350 000 клиентов. Для них тоже появится много нового”, — сообщил владелец Holm Bank AS Веске.

”Koduliising, ставший Holm Bank AS — это семейное предприятие. Долгое время им руководил Арне Веске. С 2012 года за развитие отвечала моя сестра Келли Веске. Ориентированность на семью помогает реализовывать более размеренный и долгосрочный стратегический план”, — сказал председатель совета банка Кайдо Веске.

Сегодня новым банком руководит Индрек Юлге, имеющий почти 20-летний опыт работы в банковской сфере. ”Банк продолжит предлагать все продукты, ставшие популярными под торговой маркой Liisi. В первую очередь это рассрочка, малый кредит и кредитная карта. В качестве новых продуктов мы выведем на рынок накопительные вклады, а также ряд решений для малых предприятий”, — добавил Юлге.

Holm — это первое финансовое учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. В процессе получения лицензии кредитного учреждения банк Holm консультировало адвокатское бюро Sorainen.