03.04.2019, 14:10

В Эстонии появился новый банк: финансировавшее покупку товаров в рассрочку Liisi станет Holm Bank


rus.delfi.ee
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В Эстонии появился новый банк: финансировавшее покупку товаров в рассрочку Liisi станет Holm Bank
Koduliising AS

Сегодня лицензию кредитного учреждения получил основанный на эстонском капитале Holm Bank, предшественником которого является Koduliising AS, предлагавшее услугу рассрочки Liisi.

Koduliising — это предприятие, основанное бизнесменом из Хаапсалу Арне Веске. ”В Хаапсалу мы вели деятельность 23 года, покрывая оттуда всю Эстонию. У нас 1100 партнеров с более чем 2000 пунктами продажи. Мы благодарны им за сотрудничество, а теперь будем предлагать еще более широкие возможности. Огромное спасибо всем нашим 350 000 клиентов. Для них тоже появится много нового”, — сообщил владелец Holm Bank AS Веске.

”Koduliising, ставший Holm Bank AS — это семейное предприятие. Долгое время им руководил Арне Веске. С 2012 года за развитие отвечала моя сестра Келли Веске. Ориентированность на семью помогает реализовывать более размеренный и долгосрочный стратегический план”, — сказал председатель совета банка Кайдо Веске.

Сегодня новым банком руководит Индрек Юлге, имеющий почти 20-летний опыт работы в банковской сфере. ”Банк продолжит предлагать все продукты, ставшие популярными под торговой маркой Liisi. В первую очередь это рассрочка, малый кредит и кредитная карта. В качестве новых продуктов мы выведем на рынок накопительные вклады, а также ряд решений для малых предприятий”, — добавил Юлге.

Holm — это первое финансовое учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. В процессе получения лицензии кредитного учреждения банк Holm консультировало адвокатское бюро Sorainen.

Возможность привлекать накопительные вклады поможет предприятию быстрее реализовать свои планы роста. Высокий технологический уровень банковского сектора Эстонии даст новому банку хорошие предпосылки для расширения в другие страны Европы.

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