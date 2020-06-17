17.06.2020, 18:10

В Эстонии появился Клуб лидеров инноваций


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В Эстонии появился Клуб лидеров инноваций
pixabay.com

Научный и деловой городок Tehnopol совместно с SEB основал Клуб лидеров инноваций, чтобы повысить глобальную конкурентоспособность предприятий Эстонии. Целью является собрать активных сторонников инноваций в сфере бизнеса в одно сообщество, поддержать открытый инновационный сдвиг и повысить уровень инновационного управления на предприятиях Эстонии.

Для того чтобы выжить во все более переменчивой деловой среде, каждое предприятие должно наряду со своей повседневной коммерческой деятельностью наращивать способность к инновациям. Клуб лидеров инноваций начинает проводить регулярные семинары и мастер-классы, повышая осведомленность членов клуба о передовых методах и давая новые навыки для использования инструментов инноваций.

По оценке менеджера по бизнес-инновациям SEB Mарта Маазика, наращивание конкурентоспособности предприятий Эстонии посредством инноваций имеет критическое значение. Даже на фоне сегодняшней неуверенности выделяется множество компаний, обладающих способностью к быстрому росту. Это компании, в центре коммерческой деятельности которых находятся цифровые платформы, такие как Amazon, Google или еще быстрее расширяющиеся азиатские фирмы, и все они все более плотно конкурируют с предприятиями нашего региона.

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”Глобализация и цифровизация — это тренды, воздействующие на будущее практически всех эстонских компаний. Чтобы выжить, необходимо адаптироваться к новым участникам рынка, и по-настоящему успешными оказываются те, кто в поисках новых и более эффективных решений способны взглянуть за грань прежней логики ведения бизнеса”, — объясняет Маазик, по словам которого важно обладать видением перспективы.

Какова длительная перспектива, стратегические партнеры, куда инвестировать, на чем строить конкурентное преимущество, как сделать внутреннюю организацию работы компании и процессы более эффективными, в какой степени нужно переводить на цифру изделия и услуги — все это темы, которые будут обсуждаться в клубе. Хотя в структуре и культуре крупных предприятий и стартапов есть большие различия, общая цель создает хорошую исходную позицию для успешного сотрудничества. Одной из содержательных ценностей клуба инновационных лидеров является объединение этих двух сторон и создание предпосылок для их успешной работы.

По словам менеджера по развитию коммерческой деятельности научного и делового городка Tehnopol Мартина Горошко, стартапы сильно изменили рынок, частично оставив за бортом классические и крупные компании. ”Поскольку стартапам нечего терять, это придает им смелости принимать рискованные решения, пробовать и быстро продвигаться вперед. В результате клиенты получают более доступные, удобные и ценные продукты. Чтобы быть успешными, крупные предприятия должны адаптироваться к этому темпу и рабочей модели”, — сказал Горошко.

Клуб лидеров инноваций помогает крупным предприятиям и стартапам найти общий язык и совместно разрабатывать новые продукты, услуги и бизнес-модели. Это хорошая возможность для крупных компаний оставаться на гребне инноваций, а для стартапов — проще выходить на рынок, что, по словам Мартина Горошко, является аргументом для сторон к сотрудничеству.

Клуб лидеров инноваций ждет в свои ряды занимающихся реализацией новшеств визионеров любых областей, а также заинтересованные в инновациях предприятия.

Открытию Клуба лидеров инноваций будет посвящен веб-семинар, который пройдет 17 июня и на котором выступят президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, основатель и директор по технологии Testlio Кристель Круустюкк, а также основатель и руководитель Krimelte Яан Пуусааг. Речь пойдет о сотрудничестве между старой и новой экономиками в контексте новой экономической среды и возможностей. Также пройдет обмен мнениями на тему, родится ли в результате сотрудничества между крупными предприятиями и стартапами ожидаемый инновационный сдвиг и промышленная революция. Куратором мероприятия станет менеджер по развитию коммерческой деятельности Tehnopol Мартин Горошко. Участие в веб-семинаре бесплатно, необходима регистрация.

Цель крупнейшего в Балтийском регионе научного и делового городка Tehnopol — способствовать возникновению и росту в Эстонии технологических компаний мирового уровня, поддерживая их экспансию на иностранных рынках. Для этого предлагается целостное решение от коммерческой недвижимости до необходимых услуг по развитию бизнеса в трех основных областях — ”умный” город, зеленая технология и технология здравоохранения.

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