В Эстонии появился Клуб лидеров инноваций

Для того чтобы выжить во все более переменчивой деловой среде, каждое предприятие должно наряду со своей повседневной коммерческой деятельностью наращивать способность к инновациям. Клуб лидеров инноваций начинает проводить регулярные семинары и мастер-классы, повышая осведомленность членов клуба о передовых методах и давая новые навыки для использования инструментов инноваций.

По оценке менеджера по бизнес-инновациям SEB Mарта Маазика, наращивание конкурентоспособности предприятий Эстонии посредством инноваций имеет критическое значение. Даже на фоне сегодняшней неуверенности выделяется множество компаний, обладающих способностью к быстрому росту. Это компании, в центре коммерческой деятельности которых находятся цифровые платформы, такие как Amazon, Google или еще быстрее расширяющиеся азиатские фирмы, и все они все более плотно конкурируют с предприятиями нашего региона.

”Глобализация и цифровизация — это тренды, воздействующие на будущее практически всех эстонских компаний. Чтобы выжить, необходимо адаптироваться к новым участникам рынка, и по-настоящему успешными оказываются те, кто в поисках новых и более эффективных решений способны взглянуть за грань прежней логики ведения бизнеса”, — объясняет Маазик, по словам которого важно обладать видением перспективы.

Какова длительная перспектива, стратегические партнеры, куда инвестировать, на чем строить конкурентное преимущество, как сделать внутреннюю организацию работы компании и процессы более эффективными, в какой степени нужно переводить на цифру изделия и услуги — все это темы, которые будут обсуждаться в клубе. Хотя в структуре и культуре крупных предприятий и стартапов есть большие различия, общая цель создает хорошую исходную позицию для успешного сотрудничества. Одной из содержательных ценностей клуба инновационных лидеров является объединение этих двух сторон и создание предпосылок для их успешной работы.

По словам менеджера по развитию коммерческой деятельности научного и делового городка Tehnopol Мартина Горошко, стартапы сильно изменили рынок, частично оставив за бортом классические и крупные компании. ”Поскольку стартапам нечего терять, это придает им смелости принимать рискованные решения, пробовать и быстро продвигаться вперед. В результате клиенты получают более доступные, удобные и ценные продукты. Чтобы быть успешными, крупные предприятия должны адаптироваться к этому темпу и рабочей модели”, — сказал Горошко.