В Эстонии появился инновационный сервис доставки VanOnGo

В Эстонии стремительно развиваются цифровые технологии, которые облегчают жизнь жителям страны. В 2020 году эстонцам стал доступен инновационный сервис доставки VanOnGo, позволяющий перевозить любые грузы буквально в два клика.

VanOnGo предлагает отличное решение как для бизнеса, так и для организации частных перевозок. На данный момент с помощью сервиса осуществлено уже более 10 000 заказов.

Ожидания онлайн-покупателей в отношении сроков доставки изменились навсегда. Ориентиром является Amazon с услугой ”доставки на следующий день”, но этого недостаточно, и потребители ищут возможность экспресс-доставки в тот же день или на заранее указанное время (например, с 17 до 19 часов).

Сервис VanOnGo решает эту задачу. Долгие звонки и диспетчеры в прошлом - с помощью VanOnGo можно оформить заказ в приложении в несколько кликов и получить услугу в ближайшее время.

Согласно исследованиям Capgemini Research Institute, 84 % онлайн-потребителей не вернутся к бренду после плохого опыта доставки. В то же время удовлетворенные доставкой потребители тратят у ритейлера на 12 % больше.

VanOnGo решает логистические задачи любой сложности. Вы можете составить необходимый вам маршрут с любым количеством остановок, используя API или корректируя детали маршрута вручную. Простой в использовании и надежный API позволит с легкостью интегрировать любую систему документооборота онлайн-бизнес клиента компании и платформу VanOnGo.

Сервис предлагает транспортные средства любых габаритов и может просчитать наиболее эффективный маршрут с опциями запланированной заранее доставки или экспресс-доставки в тот же день.

Передовая система планирования и расчета маршрутов, а также предсказания спроса гарантирует точную доставку в строго определенное время. А система выставления счетов помогает контролировать и оптимизировать затраты заранее.

Превратите функцию доставки из проблемы в конкурентное преимущество с помощью VanOnGo!