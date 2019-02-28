В Эстонии поступит в продажу уникальный телефон для геймеров

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что известный производитель компьютеров и дополнительного оборудования для геймеров Razer предложил на рынок один из самых выдающихся телефонов года. ”Это устройство сделано именно так, чтобы обеспечить все необходимое для игр, — имеет достаточную высокую производительность, экран 120 Гц, самые лучшие колонки Dolby Atmos и значительно более ёмкий, чем у обычных телефонов аккумулятор”, — пояснил Уусъярв.

”Razer Phone 2 будет стоить 849 евро и составит конкуренцию флагманам крупных производителей, поскольку, очевидно, превосходит их по игровым характеристикам. На самом деле, Razer подходит и для повседневного пользования, при этом он, без сомнения, бросается в глаза выделяющими его среди других приятными мелочами, такими как светящийся логотип и стильный корпус”, — сказал Уусъярв.

Этот телефон имеет 5,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, 8-гигабайтную кэш-память и 64-гигабайтную основную память, которую можно нарастить до 512 гигабайтов. Razer работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и оснащён двумя 12-мегапиксельными и одной 8-мегапиксельной камерой. Телефон весит 220 граммов и имеет высокую степень защиты от проникновения воды и пыли по стандарту IP67.