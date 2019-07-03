В Эстонии подавляющая часть молодежи зарабатывает в пределах от 800 до 1200 евро в месяц

Увеличилось число как относительно высокооплачиваемых молодых людей (зарабатывающих свыше 1200 евро в месяц), так и количество тех, кто получает среднюю заработную плату. Вместе с реальным ростом доходов заметна и увеличившаяся удовлетворенность молодежи — свыше 40% представителей молодого поколения отметили, что получают справедливую заработную плату.

Организованный банком SEB опрос показал, что увеличилось количество трудоустроенной молодежи, нетто-доход которой превышает 1200 евро в месяц. В 2019 году более высокую заработную плату получали 22% работающих молодых людей. При этом все же подавляющая часть молодежи зарабатывает в пределах от 800 до 1200 евро в месяц. В то время как в нынешнем году зарплату в этих пределах получали 41% представителей молодого поколения, то в 2018 году их количество составляло 38%. Увеличились и ожидания молодых людей в отношении своих будущих доходов. Чем моложе человек, тем выше его ожидания в отношении зарплаты: 20% опрошенных в возрасте 25 лет уверены, что их зарплата будет составлять свыше 1500 евро в месяц.

”Сегодня на рынке труда условия диктуют работники, а не работодатели. Трудовая занятость в Эстонии является одной из самых высоких в Европе, в результате чего за последние три года средняя заработная плата увеличилась примерно на четверть. Поколение молодых людей, которые сегодня выходят на рынок труда, более малочисленно по сравнению с прежним, что еще больше увеличивает конкуренцию за этих работников”, — сказал финансовый аналитик SEB Михкель Нестор.