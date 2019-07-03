В Эстонии подавляющая часть молодежи зарабатывает в пределах от 800 до 1200 евро в месяц(59)
Как показали результаты молодежного опроса, поведенного банком SEB весной 2019 года, доходы молодежи стабильно растут на протяжении последних трех лет.
Как показали результаты молодежного опроса, поведенного банком SEB весной 2019 года, доходы молодежи стабильно растут на протяжении последних трех лет.
Увеличилось число как относительно высокооплачиваемых молодых людей (зарабатывающих свыше 1200 евро в месяц), так и количество тех, кто получает среднюю заработную плату. Вместе с реальным ростом доходов заметна и увеличившаяся удовлетворенность молодежи — свыше 40% представителей молодого поколения отметили, что получают справедливую заработную плату.
Организованный банком SEB опрос показал, что увеличилось количество трудоустроенной молодежи, нетто-доход которой превышает 1200 евро в месяц. В 2019 году более высокую заработную плату получали 22% работающих молодых людей. При этом все же подавляющая часть молодежи зарабатывает в пределах от 800 до 1200 евро в месяц. В то время как в нынешнем году зарплату в этих пределах получали 41% представителей молодого поколения, то в 2018 году их количество составляло 38%. Увеличились и ожидания молодых людей в отношении своих будущих доходов. Чем моложе человек, тем выше его ожидания в отношении зарплаты: 20% опрошенных в возрасте 25 лет уверены, что их зарплата будет составлять свыше 1500 евро в месяц.
”Сегодня на рынке труда условия диктуют работники, а не работодатели. Трудовая занятость в Эстонии является одной из самых высоких в Европе, в результате чего за последние три года средняя заработная плата увеличилась примерно на четверть. Поколение молодых людей, которые сегодня выходят на рынок труда, более малочисленно по сравнению с прежним, что еще больше увеличивает конкуренцию за этих работников”, — сказал финансовый аналитик SEB Михкель Нестор.
Среди молодежи также существуют большие ножницы в отношении ожидаемой зарплаты между мужчинами и женщинами
К сожалению, результаты опроса среди прочего показали, что между молодыми мужчинами и женщинами существует большая разница в отношении оценки справедливой зарплаты. Более 30% респондентов-женщин посчитали справедливой зарплату в размере 800–1000 евро в месяц (среди мужчин соответствующий показатель был менее 20%). При этом более 20% юношей сочли, что справедливая заработная плата составляет более 1500 евро в месяц, причем в заданном промежутке ожидания женщин достигли 5 процентов. Ожидания юношей (19% респондентов) и девушек (18% респондентов) сходятся в отношении зарплаты в размере от 1000 до 1200 евро в месяц, что в нынешних условиях рынка можно счесть возможным в регионе столицы.
”Несмотря на то, что гендерную разницу в размере заработных плат зачастую обосновывают разным выбором карьеры у мужчин и женщин или дискриминацией, ясно, что получаемая зарплата связана еще и со смелостью просить такую зарплату у работодателя. Если мужчины в этом плане более амбициозные, то женщинам стоит идти на переговоры по зарплате с более смелыми требованиями”, прокомментировал Михкель Нестор.
Банк SEB провел опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет весной 2019 года, в опросе приняли участие 604 человека. Опрос проводился в среде онлайн, параллельно с Эстонией были опрошены также молодые люди в Латвии и Литве.
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