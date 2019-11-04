В Эстонии планируют за девять лет электрофицировать почти всю железнодорожную сеть

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что увеличение доли электрической тяги в организуемом AS Eesti Raudtee железнодорожном движении позволит одновременно решить две задачи: сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу и расходы на эксплуатацию поездов.

«Выбросы CO2 в транспортном секторе Эстонии в целом сократятся на 45 000 тонн в год. Это соответствует годовому объему выбросов примерно 11 большегрузов. Применение дизельного топлива сократится примерно на 16,3 миллиона литров в год», – сказал он.

По словам Сестера, на эксплуатацию электрических поездов требуется примерно на 10,5 миллиона евро меньше, чем на эксплуатацию дизельных поездов. «Следует отметить, что возрастут и технические возможности поездов. Скорость движения будет составлять до 160 километров в час», – добавил Сеэдер.