В Эстонии отметят 25-летние самого продавамого вида булки
Хлебобулочное изделие фирмы Fazer Eesti с самой длительной историей, булка Kodusai, празднует в августе свое 25-летие.
Хлебобулочное изделие фирмы Fazer Eesti с самой длительной историей, булка Kodusai, празднует в августе свое 25-летие.
Учрежденное в 1993 году предприятие Fazer Eesti AS приступило к выпуску булки Kodusai в 1994 году — вначале батоны продавались целиком, без нарезки, и упаковывались в открытом виде прямо в ящики. Если в минувшем году в Эстонии было продано более 1,2 миллиона батонов Kodusai, то более чем за два десятилетия было куплено свыше 110 миллионов буханок старейшего изделия Fazer Eesti.
Отмечающая 25-летие булка Kodusai — одно из старейших и наиболее известных хлебобулочных изделий в Эстонии, которое производилось непрерывно с момента восстановления независимости. По словам директора по маркетингу Fazer Рийны Ээдра, по меньшей мере, каждый пятый продаваемый в Эстонии батон — это именно булка Kodusai от Fazer.
В честь знаменательной даты Fazer изменил и упаковку изделия. ”Упаковки шли в ногу со временем и с годами менялись, однако сама булка неизменно оставалась верна своим основным качествам — невероятно мягкой и по-домашнему вкусной”, — сказала Ээдра.
Предприятие Fazer Eesti было основано в 1993 году, когда была открыта первая небольшая пекарня в таллиннском магазине Kaubahall. В течение следующего года у предприятия появилось уже более просторное производственное здание в Таллинне на ул. Кадака теэ.
На сегодняшний день производство переведено в Латвию и Литву. В Эстонии свежие хлебобулочные изделия выпекают небольшие пекарни Fazer, расположенные в продуктовых магазинах.
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