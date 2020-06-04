В Эстонии около 13 000 предприятий присоединились к решению для э-расчетов arved.ee

Фирма финансовых технологий Fitek совместно со своим материнским предприятием Unifiedpost разрабатывает услугу Invoice Gate, недавно решение э-счетов было запущено в Латвии и Литве, а в июле добавится еще 8 стран.

В обновленном виде arved.ee стал доступен год назад, бесплатная услуга позволяет отправлять э-счета как в местную, так и международную роуминговую сеть. Услуга получила развитие после требования эстонского государства, чтобы государственным учреждениям с 1 июля 2019 года отправлялись только э-счета.

Андрус Каарельсон, исполнительный директор Fitek сказал, что по существующим оценкам в качестве пользователей arved.ee зарегистрировалось четверть малых и средних предприятий.

”Среди наших пользователей есть малые и средние предприятия, а также и известные крупные фирмы. Большинство счетов отправляются от предприятия предприятию (B2B) или от предприятия государству (B2G). Использование э-счетов экономит время и деньги предпринимателей, уменьшает потери счетов и ускоряет получение оплаты за товар или услугу. По имеющимся оценкам расходы предпринимателейна расчеты составляют около 0,9% ВВП Эстонии и влияют на прибыльность предприятий”, — сказал Каарельсон

По словам Андреса Лиллесте, бизнес-менеджера Fitek, в апреле было проведено исследование удовлетворенности клиентов, в ходе которого услугу просили оценить по шкале от 1 до 5 и дать обратную связь уже для действующей услуги и рекомендации на будущее.

”Fitek проделал хорошую работу по доставке э-счетов пользователям. Ответивших на вопросы опроса было более 500, и средняя оценка получилась добротная 4,03 и команде разработчиков arved.ee особенно по нраву то, что больше всего было пятерок. Более низкие оценки давались значительно реже, и они нам помогут в дальнейшем развитии услуги. Комментарии добавили более 300 клиентов, которые сказали ”спасибо!” или добавили более подробное описание со своими предложениями по развитию продукта. Необходимость, суть и получаемая польза от э-счета по-прежнему нуждаются в разъяснительной работе”, — сказал он.