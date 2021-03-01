В Эстонии объемы мобильных звонков и интернета выросли до рекордного уровня

В целом в 2020 году объемы звонков в мобильной сети Telia выросли почти на 16%, а использование мобильного интернета увеличилось на целых 32%. К концу прошлого года звонки VoLTE или 4G составляли почти половину (48,5%) звонков, совершаемых в мобильной сети Telia, что также является самым высоким уровнем за всю историю.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, увеличение объемов произошло из-за эпидемии коронавируса и связанных с этим изменений.

”Увеличение объемов голосовых звонков и передачи данных связано с тем, что десятки тысяч людей начали учиться и работать удаленно, используя подключение к интернету. В то же время изменился характер потребления мобильного интернета: сравнялось потребление в рабочее и нерабочее время, и не было большей разницы между характером потребления в рабочие дни и в выходные. Кроме того, изменилась модель использования мобильного интернета с географической точки зрения, больше переместившись из городов в сельские районы”, — пояснил Виссе.

Резкий рост использования услуг мобильной связи повлиял и на объем работ по развитию сети. Например, в апреле прошлого года во время чрезвычайного положения Telia добавила в свою мобильную сеть вдвое больше ресурсов развития, чем обычно.

Несмотря на увеличение объемов, качество сети предприятия оставалось на очень хорошем уровне в течение всего 2020 года, и Telia даже смогла несколько повысить среднюю входящую скорость. Всего в течение 2020 года Telia выполнила более 1200 работ по развитию своей мобильной сети, в результате чего качество услуг улучшилось во всех уездах Эстонии. Больше всего (более 600) различных работ по развитию и добавлению объемов было выполнено в сети 4G Telia, сыгравшей ключевую роль в обслуживании резко возросших объемов мобильного интернета.

”Мы ежегодно инвестируем в эстонский рынок около 50 миллионов евро, что делает Telia одним из крупнейших инвесторов в местную экономику. Львиная доля инвестиций направляется именно в развитие сетей”, — отметил Виссе.

По словам руководителя по технологиям Telia, одним из основных направлений в 2021 году является развитие сети 5G.