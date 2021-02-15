В Эстонии намерены ввести более гибкие акцизные льготы на электроэнергию

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что согласно действующему закону, интенсивность потребления электричества или газа могут быть оценены на основании данных за предыдущий завершенный хозяйственный год. Законопроект позволит предпринимателю свободно выбирать длительность периода для оценки. Она может составлять от одного до четырех последовательных завершившихся хозяйственных лет.

”Экономическая среда после COVID-19 отрицательно повлияла и на деятельность жизнеспособных, в обычное время, предприятий”, — сказал Сависаар. Он отметил, что деятельность предпринимателя, который показывает негативную добавочную стоимость за период в несколько хозяйственных лет подряд, — нежизнеспособна. Скорее всего, такой предприниматель не соответствует и критерию испытывающего трудности предприятия, который, как правило, является условием для получения государственной помощи Возможность продления периода, который будет взят за основу для оценки электроинтенсивности и интенсивности потребления газа, планируется предоставить бессрочно. Причина для этого заключается в том, что последствия вызванного COVID-19 кризиса будут ощутимы еще многие годы.

”Влияние периода, который будет взят за основу для оценки электроинтенсивности и интенсивности потребления газа, с одного хозяйственного года до периода, составляющего от одного до четырех хозяйственных лет, в условиях волатильной экономической среды обеспечит предпринимателям бо́льшую гибкость и смягчит последствия временных финансовых трудностей на результаты оценки. Предусмотренные законопроектом расширенные возможности с большей вероятностью позволят предприятиям, испытывающим временные финансовые трудности, выполнить критерии для получения акцизных льгот и избежать обязанности по уплате возможной разницы в акцизе”, — добавил заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк.

Финансовая комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь-, табак, топливо и электричество (297 SE) на второе чтение пленарному заседанию, которое состоится 23 февраля.