В Эстонии намерены упразднить обязанность продавцов добавлять в топливо биокомпоненты

Если поправки будут приняты, то поставщик топлива будет сам решать, станет ли он выполнять требование частично или полностью при помощи физического биотоплива или же прибегнет к выполнению обязательства к помощи посредников.

По мнению министра экономики Таави Ааса, это позволит продавцам быть более гибкими и предлагать топливо без биокомпонентов.

"Директива ЕС не ставит перед нам требование о биодобавках, как это следует из наших законов. Цель директивы — снизить выбросы углекислого газа в транспортном секторе, но для этого существуют разные способы", — считает министр финансов Март Хельме.