В Эстонии намерены упразднить обязанность продавцов добавлять в топливо биокомпоненты

Министерство экономики намерено выступить с предложением внести поправки в закон, которые освобождали бы продавцов автомобильного топлива физически добавлять в него биокомпоненты, и обещает выполнить требование по использованию биотоплива другим способом, пишет rus.err.ee.
Если поправки будут приняты, то поставщик топлива будет сам решать, станет ли он выполнять требование частично или полностью при помощи физического биотоплива или же прибегнет к выполнению обязательства к помощи посредников.
По мнению министра экономики Таави Ааса, это позволит продавцам быть более гибкими и предлагать топливо без биокомпонентов.
"Директива ЕС не ставит перед нам требование о биодобавках, как это следует из наших законов. Цель директивы — снизить выбросы углекислого газа в транспортном секторе, но для этого существуют разные способы", — считает министр финансов Март Хельме.
6-летний Святослав из Карелии героически спас дедушку из бани
Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась
Жена пилота А321 сделала заявление
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы