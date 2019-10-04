В Эстонии начинается пробное исследование трудовой занятости и рабочей силы

В рамках пробного исследования будут опрошены примерно 1600 домохозяйств, в том числе лица в возрасте от 15 до 89 лет, которым предстоит отвечать на опрос четыре раза. Вопросы относительно трудовой занятости впервые задаются также лицам 75‒89 лет. Проведение опроса завершится в институциональных организациях (тюрьмы, воинские учреждения, попечительские заведения и т.д.). Все домохозяйства, попавшие в выборку пробного исследования, получат от Департамента статистики письмо-уведомление. Исследование проводится с помощью трех методов опроса: интервью по телефону, интервью с глазу на глаз и заполнение вопросника в веб-среде, из которых выбрать наиболее подходящий метод можно самостоятельно. Заполнить вопросник в веб-среде можно в удобное для себя время. Каждый ответ имеет важное значение и обеспечивает достоверность получаемых данных.

Исследование трудовой занятости и рабочей силы — одно из крупнейших и многолетних исследований в Эстонии, по результатам которого оцениваются важнейшие показатели происходящих в обществе изменений и принимаются решения, касающиеся каждого из нас. В рамках исследования собираются сведения о трудовой занятости в регионах и по всей Эстонии. На основе полученной информации составляется обзор экономической ситуации в Эстонии и формируется политика в сфере трудовой занятости.