В Эстонии начинается пробное исследование трудовой занятости и рабочей силы

7 октября Департамент статистики начинает пробное исследование трудовой занятости и рабочей силы, которое проводится параллельно с обычным исследованием рабочей силы. Цель пробного исследования – применить обновленный вопросник и методику, которая будет использоваться в 2021 году. Респонденты впервые получат возможность заполнить веб-вопросник, а в выборку исследования дополнительно включены лица в возрасте 75‒89 лет.
Исследование трудовой занятости и рабочей силы дает представление о трудовой занятости населения, безработице, условиях труда и происходящих на рынке труда изменениях. Цель исследования — оценить ситуацию на рынке труда Эстонии и получить обзор экономической активности жителей. Данные исследования имеют важное значение для всей Европы, поскольку позволят оценить происходящее на европейском рынке труда и тенденции его изменений. Результаты пробного исследования необходимы для разработки новых методов, получения достоверных сведений относительно рынка труда в Эстонии и обеспечения сопоставимости получаемых данных на международном уровне.
В рамках пробного исследования будут опрошены примерно 1600 домохозяйств, в том числе лица в возрасте от 15 до 89 лет, которым предстоит отвечать на опрос четыре раза. Вопросы относительно трудовой занятости впервые задаются также лицам 75‒89 лет. Проведение опроса завершится в институциональных организациях (тюрьмы, воинские учреждения, попечительские заведения и т.д.). Все домохозяйства, попавшие в выборку пробного исследования, получат от Департамента статистики письмо-уведомление. Исследование проводится с помощью трех методов опроса: интервью по телефону, интервью с глазу на глаз и заполнение вопросника в веб-среде, из которых выбрать наиболее подходящий метод можно самостоятельно. Заполнить вопросник в веб-среде можно в удобное для себя время. Каждый ответ имеет важное значение и обеспечивает достоверность получаемых данных.
Исследование трудовой занятости и рабочей силы — одно из крупнейших и многолетних исследований в Эстонии, по результатам которого оцениваются важнейшие показатели происходящих в обществе изменений и принимаются решения, касающиеся каждого из нас. В рамках исследования собираются сведения о трудовой занятости в регионах и по всей Эстонии. На основе полученной информации составляется обзор экономической ситуации в Эстонии и формируется политика в сфере трудовой занятости.
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