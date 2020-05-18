В Эстонии начали использовать как удобрение гранулированную сланцевую золу

По словам координатора проекта Вейко Кауфманна, свой плод дала многолетняя работа. ”Главным вызовом стало достижение баланса в физических свойствах гранулированного удобрения. Во-первых, гранула должна быть довольно твердой, чтобы при транспортировке не превратиться в труху. Но в то же время и в достаточной мере растворимой, чтобы удобрение смогло сработать при попадании в землю”.

Кауфманн признает, что в действительности нахождение формулы для производства гранул стало, по сути, эстафетой. ”Все же знают, что химический состав сланцевой золы подходит для удобрений, но в своем первоначальном пылевидном состоянии зола представляет проблематичный материал. Так что прошлой осенью для нас стало сюрпризом, что в прессе стало появляться множество материалов о том, что ищутся возможности для гранулирования сланцевой золы, но это совершенно не касалось нашей команды развития!”, — пояснил он.

Первое работающее решение было найдено компанией RoxTrade, которая занимается жидкой химией и оптовой продажей удобрений — теперь же фирма взяла еще одно направление, занявшись сама производством удобрений. По словам Кауфманна, к концу следующего года RoxTrade надеется построить завод по производству гранулированного удобрения из сланцевой золы в Ида-Вирумаа. ”Этот завод позволит применять

гранулированную сланцевую золу, что до сих пор было неразрешенной задачей, в качестве удобрений в сельском хозяйстве как Эстонии, так и за ее пределами. К удобрениям в таком виде проявляют интерес государства Южной Европы. В более длительной перспективе потенциальным рынком является и вся Скандинавия”, — добавил он.

По словам руководителя производства Scandagra Eesti Айна Лепика, не гранулированную сланцевую золу на поле можно разбрасывать только с помощью специального зольного разбрасывателя, а на место зола доставляется автоцистернами. ”Гранулированную сланцевую золу можно разбрасывать уже с помощью разбрасывателей для удобрений, которые есть в каждом сельхозпредприятии. У такого удобрения большой потенциал как на местном, так и на ближайших экспортных рынках, поскольку одним уникальным удобрением можно не только нейтрализовать кислотность почвы, но и дать всходам необходимые макро- и микроэлементы”, — пояснил он.