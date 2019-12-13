В Эстонии наблюдаются перебои с каждым десятым лекарственным препаратом. Аналоги либо стоят больше, либо не работают
Проблемы с поставками лекарственных средств в Эстонии достигли небывалых масштабов, пишет Maaleht. При этом страдают даже больницы.
Проблемы с поставками лекарственных средств в Эстонии достигли небывалых масштабов, пишет Maaleht. При этом страдают даже больницы.
На прошлой неделе руководитель Союза продавцов лекарственных средств Теэт Торго сказал изданию, что сейчас в регистре ”проблемных лекарств” числится 295 наименований препаратов.
Также на прошлой неделе Союз педиатров Эстонии выступил с публичным обращением к Министерству социальных дел, Департаменту лекарственных средств и Больничной кассе, в котором призвал исправить ситуацию с перебоями в поставках детских лекарств. В качестве примера был приведен случай, который произошел недавно в Нарвской больнице, где закончились запасы витамина К и здоровье ста новорожденных оказалось под угрозой.
Заместитель главы больничной аптеки Северо-Эстонской региональной больницы Марко Урбала подтвердил изданию, что доступность лекарств в больничных аптеках становится все более серьезной проблемой. Что касается конкретной аптеки, то в этом году было зарегистрировано 76 случаев проблем с поставкой. В 39 случаях это напрямую отразилось на работе больницы. Перебои наблюдались с самыми разными классами лекарств, начиная от обезболивающих и заканчивая цитостатиками, используемыми в лечении онкологических заболеваний.
По словам директора аптеки Клиники Тартуского университета Ирьи Уйболехт, проблемы с поставками возникали и у них. В этом году перебоев больше, чем было раньше.
Когда становится известно, что с поставкой возникнут проблемы, клиника совместно с оптовыми продавцами либо старается найти похожее лекарство с тем же действующим веществом, либо ходатайствует о поставке нового вида лекарства, что может занять несколько недель.
По словам заведующего Йыгеваской больницей Пеэпа Пыддера, трудности с поставками, вероятно, происходят не из-за оптовых продавцов, а из-за того, что производители не успевают за спросом. Это в свою очередь связано со вступившей в этом году в силу системой проверки подлинности лекарственных средств. Скорее всего, до этого на рынке имелись такие лекарства, которые по новым правилам проверку не проходят.
Пыддер говорит, что это общеевропейская проблема. Если ранее наряду с ”правильными” на рынке фигурировали и нелегальные производители, то с ужесточением мер кислород последним оказался перекрыт и часть лекарств из продажи исчезла. ”Например, если работающему в Норвегии эстонцу выписали там лекарство, то в Эстонии он может его не найти, поскольку оно просто не зарегистрировано”, — говорит Пыддер.
Еще один важный момент: маленький рынок. Многие фармацевтические компании вообще не считают нужным регистрировать свою продукцию на эстонском рынке.
Провизор пыльтсамааской аптеки Uus Apteek Юлле Ребане при этом версию о поддельных лекарствах отметает. По ее словам, в эстонской аптечной системе, равно как и в целом в Европе, не было случаев обнаружения поддельных препаратов. Ребане уверена, что исправить ситуацию можно при помощи аптечной реформы. ”Новые оптовые продавцы получили бы возможность выйти на рынок, что увеличило бы конкуренцию. Также ввиду уменьшения количества аптек выросла бы их способность держать более крупные складские запасы”, — отмечает специалист. По ее оценке, сейчас в Эстонии наблюдаются проблемы с каждым десятыми разрешенным к продаже препаратом (с 300 из 3000).
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