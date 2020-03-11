В Эстонии молодые люди совершают в год миллионы покупок в интернете

Согласно статистике, в 2019 году молодые люди в возрасте 18–25 лет сделали 1,2 миллиона покупок, потратив 20,5 миллиона евро. Каждый третий представитель молодежи совершает покупки в интернет-магазине регулярно; более половины предпочитают отовариваться в интернете раз в две недели.

”Растущая активность молодых в э-каналах обусловлена, с одной стороны, развитием интернет-торговли, а с другой ─ также ростом доходов молодежи за последние годы. В последние годы выросли как удельный вес молодых людей, получающих заработную плату выше средней, так и число получающих среднюю зарплату по Эстонии. Из поведенческих паттернов в части покупок в интернете мы видим, что молодые пока сосредоточены на классических интернет-магазинах (напр., Alibaba, Amazon, AliExpress), однако популярность набирают покупки в специальных приложениях (покупки по общению в чатах/приложениях , таких как Facebook Messenger, Instagram), которые в настоящий момент, по нашей оценке, используют всего 10% молодых людей”, ─ прокомментировал культуру интернет-шопинга молодежи член правления SEB Aйнар Леппянен.

В соответствии с общим трендом в последние годы средняя сумма интернет-покупки молодых людей снизилась, однако это уменьшение ограничилось парой евро (19,43 евро в 2017 году, 17,23 евро в 2019 году). Средняя сумма покупки молодых в интернете явно меньше суммы сделки среднего клиента в 33 евро. Кроме того, молодые предпочитают делать покупки в иностранных каналах, удельный вес которых в их интернет-шопинге достигает более 85%. Всего молодежь заплатила за покупки в интернете иностранным магазинам 17,8 миллиона евро, а отечественным досталось 2,7 миллиона евро.