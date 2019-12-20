В Эстонии могут появиться платные автострады и мосты

Схема PPP (от английского public-private partnership) довольна проста — частник строит объект на свои деньги, а государство затем арендует объект у предпринимателя или вводит, например, плату за пользование шоссе.

"Первый пилотный проект — отрезок Либатсе-Нурме, протяженностью чуть более 20 километров. Его выбрали потому, что планировка и отчуждение земли там уже проведены, а строительство еще не началось. Поэтому строительный тендер мы можем провести в следующем году уже с использованием PPP", — сказал министр финансов Мартин Хельме.

С помощью PPP государство хочет расширить все основные шоссе страны и построить мост на Сааремаа.

В качестве дополнительной окупаемости объектов, построенных с помощью государственно-частного сотрудничества, может быть введена плата за его использование. Таким образом для предпринимателя увеличится интерес участвовать в этом процессе, а государство сможет компенсировать затраты на аренду.