В Эстонии люди не покупают маски, потому что они слишком дорогие

Члены эстонского правительства говорили, что ношение маски должно стать социальной нормой, а в четверг министр госуправления Яак Ааб сообщил, что ношение маски в закрытых общественных помещениях нужно сделать обязательным для людей — по словам Ааба, с поставкой масок больше проблем нет.

В магазинах Grossi маски типа FFP1 продаются уже неделю, однако член правления акционерного общества OG Elektra Райго Мёльдер отметил, что продажи идут плохо: "Мы видим, что люди хотят купить маски, но они дорогие. Хотя мы сейчас продаем маски по самой низкой цене. И это слишком дорого для людей".

В магазинах Grossi одна маска стоит 58 центов, в некоторых аптеках — еще на 10 центов дороже, при этом маски одноразовые, то есть после похода в магазин маску надо аккуратно снять и выбросить, а в следующий раз отправляясь в магазин, нужно надеть новую маску.

Яак Ааб сказал, что поскольку в ближайшие недели предложение увеличится, то могут снизиться и цены на маски, но Райго Мёльдер в это не верит: "Поставщики предлагают снять 3-4 цента. Это все равно для людей очень дорого, и мы видим, что это очень большая нагрузка на людей".

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!