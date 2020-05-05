В Эстонии индекс гибкости трудовой занятости находится на самом низком в странах Балтии уровне

По словам представителя эстонской исследовательской группы, ученого Estonian Business Schooli (EBS) Анники Каабель, индекс гибкости занятости оценивает баланс между эффективностью рынка труда и правами работников.

”В 2020 году по показателю гибкости занятости Эстония находится на уровне 59,0, аналогичном результатам Испании (60,8), Польши (60,7) и Швеции (57,7), но при этом значительно ниже показателей Латвии (68,3) и Литвы (70,0). Опрос проводился уже в третий раз, и за этот период показатель гибкости занятости Эстонии и ее позиция в рейтинге не изменились”, — отметила Каабель.

Наилучшие результаты получены в США и Японии, где индекс гибкости занятости составляет соответственно 92,4 и 91. Из стран Европейского союза и ОЭСР самая низкая гибкость занятости отмечается во Франции (38,4).

В рейтинге гибкости занятости Эстония занимает 28 место из 41. Из стран Балтии наибольшего развития здесь добилась Литва: в 2018 году она опережала Эстонию, заняв 27 место, но в прошлом году поднялась на 15 место рейтинга и заняла 14 место в этом году. По данным Всемирного банка, Литва сократила срок уведомления об увольнениях и уменьшила размер обязательного выходного пособия. В результате совокупная оценка расходов в связи увольнениями в Литве заметно снизилась, что значительно увеличило общий показатель индекса гибкости занятости.

”В странах с более высоким рейтингом индекса гибкости занятости рынок труда строго не регулируется — например, размер минимальной заработной платы или объем срочных трудовых договоров не установлены законом. В этих странах также меньше ограничений в отношении рабочего времени и обязательств в связи с сокращениями. Позиция Эстонии в рейтинге довольно низкая, потому что у нас трудовые отношения регулируются на государственном уровне. Строгая политика в области занятости, с одной стороны, защищает работников, но, с другой стороны, ведет к росту безработицы, снижению потребления и производительности, тогда как большая гибкость рынка труда повышает общую конкурентоспособность страны”, — пояснила Анника Каабель.