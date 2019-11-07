В Эстонии и Латвии в интернет-банке SEB теперь можно просматривать информацию о своих счетах в LHV

Для того чтобы привязать счета в других банках к интернет-банку SEB, нужно сделать следующие шаги:

1. Выберите банк, счет в котором желаете привязать к интернет-банку SEB

2. Подпишите лист общей информации, если Вы не сделали этого ранее.

3. Пройдите аутентификацию в банке, счет в котором вы хотите просматривать в интернет-банке SEB.

4. Выберите счета и срок действия согласия (для LHV максимум 90 дней).

5. Заверьте согласие цифровой подписью.

6. Данные счета будут отображаться в интернет-банке SEB до конца срока действия согласия.

Когда вы приступите к процедуре добавления счета в другом банке в интернет-банке SEB, все необходимые шаги будут описаны на экране, что позволит удобно и быстро пройти весь процесс добавления счета.