В Эстонии и Латвии в интернет-банке SEB теперь можно просматривать информацию о своих счетах в LHV

Частные и бизнес-клиенты SEB как в Эстонии, так и в Латвии, теперь могут добавить в интернет-банке информацию о счетах в LHV. В качестве новой опции в интернет-банке SEB можно просматривать остаток счета и выписку со счета. В будущем с этих счетов можно будет производить и платежи.
Для того чтобы привязать счета в других банках к интернет-банку SEB, нужно сделать следующие шаги:
1. Выберите банк, счет в котором желаете привязать к интернет-банку SEB 2. Подпишите лист общей информации, если Вы не сделали этого ранее. 3. Пройдите аутентификацию в банке, счет в котором вы хотите просматривать в интернет-банке SEB. 4. Выберите счета и срок действия согласия (для LHV максимум 90 дней). 5. Заверьте согласие цифровой подписью. 6. Данные счета будут отображаться в интернет-банке SEB до конца срока действия согласия.
Когда вы приступите к процедуре добавления счета в другом банке в интернет-банке SEB, все необходимые шаги будут описаны на экране, что позволит удобно и быстро пройти весь процесс добавления счета.
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