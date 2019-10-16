В Эстонии хотят создать интернет-магазин для заключенных

План состоит в том, чтобы объявить конкурс госпоставки на разработку решения, позволяющего заключенным безопасно входить в интернет-магазин, отслеживать остатки на своих счетах и ​​размещать заказы, а также чтобы можно было заказывать продукты, которые не входят в ассортимент тюремных магазинов.

Кроме того, будущий интернет-магазин должен позволять заключенным списывать средства с тюремного счета для оплаты товаров, вести учет товаров и их стоимости в магазине.

Новое решение должно также предусматривать ограничения на продажу различных групп продуктов или, если это необходимо, для групп заключенных и разрешать администрации тюрьмы следить за ходом выполнения заказов, чтобы при необходимости вмешиваться в процесс заказа.

Перед объявлением конкурса госпоставки по созданию электронного магазина представители Центра регистров и информационных систем хотят встретиться с предпринимателями, чтобы выяснить их интерес к новому электронному магазину.