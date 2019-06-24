В Эстонии есть завод, который работает уже 160 лет

В Эстонии есть предприятие, которое было основано 160 лет назад и с тех пор ни разу не закрывалось, пишут "Деловые Ведомости".
На заводе Салутагусе производятся активные дрожжи для пищевой промышленности, сухие дрожжи для пищевых добавок и лекарств, а также плесень, которая используется для защиты растений, а остаточные продукты производства используют на органических полях в качестве удобрений.
Выручка дрожжевого завода Салутагусе в 2016 году превысила 30 миллионов евро и продолжает расти, но при этом доля продукции предприятия, попадающая на эстонский рынок, составляет лишь чуть более одного процента от общего объема производства.
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